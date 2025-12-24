Calciomercato Lazio | Maldini e non solo: il Cagliari accende la sfida

La Lazio e il Cagliari si sfidano su un doppio fronte, in entrambi i casi si tratta di giocatori dell'Atalanta: nel mirino di Fabiani e Angelozzi

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha sbloccato il mercato a grande sorpresa, evitando il solito saldo zero che da anni limita e blocca i movimenti della società biancoceleste. In vista di gennaio 'gli unici' ostacoli saranno la necessità di mettere soldi in cassa e di evitare un nuovo blocco in vista della sessione estiva, entrambi superabili attraverso le cessioni. Intanto, a Formello riprendono quota alcuni profili emersi nelle scorse ore. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sarebbe un nome che in particolar modo stuzzica le attenzioni della dirigenza biancoceleste: quello di Daniel Maldini.

CAGLIARI SU MALDINI...- Come vi avevamo anticipato in esclusiva qualche giorno fa, il figlio e nipote d'arte è un profilo che stuzzica la Lazio. Già allenato da Raffaele Palladino al Monza, oggi all'Atalanta non sta trovando molto spazio e a gennaio potrebbe dire addio alla Dea per provare a rilanciarsi in un'altra big del campionato. A ostacolare i piani della Lazio, però, ci sarebbe il Cagliari. La società sarda avrebbe chiesto informazioni per il classe 2001.

...E BRESCIANINI - A volerlo non è solo Pisacane, l'allenatore dei rossoblu, ma soprattutto il direttore sportivo Angelozzi che, come sottolinea il quotidiano, avrebbe intenzione di affrontare la Lazio e il suo amico Fabiani su un doppio fronte. Da una parte la volontà di arrivare al già citato Daniel Maldini, dall'altra quella di assicurarsi l'acquisto di Brescianini, sempre dall'Atalanta, e anche lui nel mirino della Lazio.