"Lotito libera la Lazio": la prima pagina de Il Corriere dello Sport
24.12.2025 08:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Mercato sbloccato totalmente. Lotito ce l'ha fatta, la Lazio non avrà vincoli nel prossimo mercato di gennaio. Lo certifica anche l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che nell'edizione romana ha aperto in prima pagina con il titolo "Lotito 'libera' la Lazio".
Un gioco di parole sulla possibilità di operare senza vincoli e sulla protesta dei tifosi, che da tempo chiedono al presidente di lasciare la società biancoceleste. Ora si entrerà nel vivo del mercato di riparazione, tra le richieste di Sarri e il lavoro 'sottotraccia' di Lotito e Fabiani.
Di seguito l'apertura del quotidiano.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.