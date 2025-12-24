Lazio, Gila verso l'addio: poche speranze sul rinnovo e...

24.12.2025 10:00 di Andrea Castellano
Lazio, Gila verso l'addio: poche speranze sul rinnovo e...
RASSEGNA STAMPA - Il mercato sbloccato aiuta la Lazio. Non solo per poter operare liberamente sul mercato, senza avere il vincolo del 'saldo zero' e la necessità di cessioni, ma anche per rinnovare i contratti dei propri giocatori. La società, infatti, adesso può offrire stipendi 'al rialzo' e non per forza alle stesse cifre (o addirittura più basse). 

Per questo, oltre a lavorare sul mercato in entrata, il club si occuperà anche delle richieste di alcuni tesserati, soprattutto quelli più urgenti. Sembra esserci poco da fare, però, per Mario Gila: come riportato da Il Messaggero, è difficile che lo spagnolo accetti il rinnovo di contratto. È in scadenza nel 2027, ha già tante richieste in Europa e uno stipendio davvero basso per quello è il suo livello attuale.

Nei prossimi mesi può lasciare davvero la Capitale. Su di lui ci sono Chelsea, Bournemouth, Milan e Inter: il 50% del prezzo della futura rivendita la Lazio dovrà versarlo al Real Madrid, da cui l'aveva prelevato quattro anni fa. La sua avventura in biancoceleste sembra arrivata definitivamente al capolinea.

