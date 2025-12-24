Lazio, la mossa di Lotito: ecco come ha sbloccato il mercato
RASSEGNA STAMPA - Mercato sbloccato totalmente. Niente sanzioni, un grande passo avanti rispetto allo stop di quest'estate e una piacevole sorpresa rispetto alle aspettative. Si pensava, infatti, alla possibilità di operare solo a 'saldo zero', che avrebbe costretto la società a vendere prima di comprare. Invece, i biancocelesti potranno farlo senza vincoli.
Come riportato da Il Messaggero, la decisione è arrivata ieri dalla Commissione. Sembrava che la Lazio fosse appena sopra la soglia dell'80% dell'indicatore del costo del lavoro allargato, con un'eccedenza di circa 0,2-0,3% risanabile con un'immissione inferiore al milione di euro. Alla fine, però, non è servita.
Lo stesso quotidiano, infatti, ha rivelato che il gap si è ulteriormente ridotto dopo un'altra verifica effettuata proprio nella giornata di ieri, decisiva per lo sblocco del mercato. Da qui è arrivata la decisione della Commissione che ha dato il via libera alla Lazio per il prossimo mese.