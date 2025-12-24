Lazio, niente rinnovi: in tre sono pronti a salutare. Ecco chi

24.12.2025 11:30 di Andrea Castellano
RASSEGNA STAMPA - Il mercato sbloccato totalmente consente alla Lazio sia di operare liberamente sul mercato che di fare i rinnovi 'a rialzo', e non obbligatoriamente alle stesse cifre o addirittura più basse. Il club nelle prossime settimane lavorerà sulle priorità, a partire dai giocatori in scadenza a giugno. 

Come riportato da Il Messaggero, però, con ogni probabilità non verrà offerto un nuovo contratto a Hysaj, Pedro e Vecino. La società è pronta a salutarli, andranno via a fine stagione. Lo spagnolo l'aveva già annunciato dopo la gara contro il Pisa, questo sarà il suo ultimo anno alla Lazio. 

Il terzino albanese, invece, attualmente è fuori lista: è stato considerato pochissimo anche da Sarri, con cui per anni ha lavorato insieme. Lo stesso vale per l'uruguaiano, anche lui agli sgoccioli della sua esperienza in biancoceleste.

