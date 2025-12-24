Mercato, non solo Lazio: Napoli e Pisa a saldo zero, il Como rientra

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - È arrivata la decisione della Commissione sul prossimo mercato di gennaio. La notizia più bella è arrivata per la Lazio, che dopo il mercato bloccato in estate ora potrà operare liberamente a gennaio. Niente 'saldo zero', quindi: alla fine è arrivato il via libera totale.

Chi invece dovrà operare con il vincolo delle cessioni sono Napoli e Pisa, a meno che non decidano di ripianare lo squilibrio fra il costo del lavoro allargato e i ricavi, che non deve essere superiore allo 0,8. Gli azzurri avrebbero sforato di circa 40 milioni di euro; i toscani di 18, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

La stessa sorte sarebbe dovuta toccare anche al Como, che però ha ripianato ed è riuscita ad evitare la sanzione. Fino a pochissimo tempo fa, infatti, i lariani erano di molto fuori dai parametri; grazie a un aumento di capitale a gennaio non avranno nessun vincolo.