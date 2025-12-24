GOSSIP | Sydney Sweeney, flirt in corso con Pulisic: l'indiscrezione
24.12.2025 14:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Aumentano i rumors in riferimento alla vita privata di Sydney Sweeney. L'attrice americana, secondo quanto riportato dalla stampa britannica, starebbe insieme a un calciatore di Serie A. Il gossip riguarda Christian Pulisic, attaccante del Milan... <<< SYDNEY SWEENEY PULISIC >>>
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.