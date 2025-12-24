Calciomercato Lazio | Scambio con l'Atalanta: c'entra Dele-Bashiru

RASSEGNA STAMPA - Il mercato sbloccato lascia lavorare la Lazio senza vincoli. Evitata la sanzione a gennaio, la Commissione ha dato il via libera per operare senza per forza fare cessioni. Lotito e Fabiani, quindi, ora studiano le soluzioni migliori per accontentare Sarri. 

La priorità è il centrocampista. Di nomi ne sono usciti diversi, soprattutto dell'Atalanta. È lì che il diesse biancoceleste sta sondando il terreno per quanto riguarda il profilo di Brescianini. Con Palladino gioca pochissimo, così come con Juric prima. A gennaio può cambiare squadra e alla Lazio ci andrebbe volentieri. 

Come riportato da La Repubblica, Fabiani avrebbe già avuto dei contatti positivi con i suoi agenti. Con la Dea sarebbe in piedi uno scambio con Dele-Bashiru (ora in Coppa d'Africa con la Nigeria), che piace molto al diesse nerazzurro D'Amico. Nelle prossime settimane si lavorerà su questa possibilità. 

