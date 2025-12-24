Ex Lazio | Caicedo: "Credo che mi ritirerò, ecco il motivo"
24.12.2025 15:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
Felipe Caicedo è vicino ad appendere gli scarpini al chiodo e a lasciare il calcio. Il motivo è legato alla morte di Mario Pineida, suo compagno al Barcellona SC in Ecuador. Per questo ora l'ex attaccante della Lazio starebbe riflettendo sulla possibilità di ritirarsi.
Di seguito le sue parole: "È probabile che mi ritirerò. Quello che è successo a Mario [Pineida] mi ha colpito molto. Non voglio più saperne di calcio".
"Io sono una persona che vive di momenti. Quando ho deciso di venire al Barcellona SC, è stato d'impulso, stato con il cuore. Non con la testa, altrimenti non sarei venuto".
