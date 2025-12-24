Napoli, Lukaku e Milinkovic pungono Sergej e Jordan dopo la Supercoppa - FT
Grazie al successo per 2-0 sul Bologna, il Napoli ha chiuso il 2025 alzando al cielo la Supercoppa Italiana. In seguito a questo trionfo, il centravanti azzurro Romelu Lukaku ha postato sulle proprie storie Instagram una foto insieme a Vanja Milinkovic-Savic, entrambi immortalati intenti a fare il gesto "1-1, taggando i rispettivi fratelli Sergej e Jordan.
Si tratta di un simpatico sfottò, che chiama in causa le Supercoppe vinte da Jordan Lukaku e Sergej Milinkovic-Savic con la maglia della Lazio. Grazie a questo successo, infatti, Romelu ha pareggiato i successi del fratello, uscito vittorioso nel 2017 grazie al 3-2 inferto alla Juventus, nel quale fu protagonista dell'assist per il gol realizzato allo scadere da Murgia.
Il portiere del Napoli, invece, ha solamente accorciato le distanze sul fratello, visto che il Sergente, oltre a quella del 2017, aveva conquistato anche la Supercoppa nel 2019, vinta ancora una volta in finale contro la Juve.