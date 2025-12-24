Lazio, Belleri su Tavares: "Si porta dietro un fardello..."

Manuel Belleri, doppio ex di Lazio e Udinese, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare della prossima partita della squadra di Sarri

Manuel Belleri, doppio ex della partita tra la Lazio e l'Udinese (in programma il 27 dicembre presso il Bluenergy Stadium di Udine) è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare il rendimento della squadra di Sarri e analizzare la partita di sabato.

LAZIO-CREMONESE - "Ci si aspettava qualcosa di più dalla partita, ma la Cremonese sta facendo un buonissimo campionato. La Lazio aveva parecchi giocatori fuori”.

IL RENDIMENTO DELLA LAZIO - “Considerando quanto avvenuto in estate, la Lazio sta gestendo bene il problema. Sarri è riuscito a compattare il gruppo, credo che la Lazio sia in linea rispetto a quanto si potesse immaginare, forse sta facendo anche meglio. Non si può fare un paragone con Baroni, nonostante la rosa sia simile. Quello che è successo quest'estate poteva creare un alibi ai giocatori, per questo è stato bravissimo Sarri a gestirlo. Credo che la Lazio farà anche meglio nel girone di ritorno. L’obiettivo Europa la Lazio lo deve avere in testa. Le squadre in lotta sono tante: il discorso Europa è competitivo”.

UDINESE - “La sconfitta contro la Fiorentina può illudere. L’Udinese è andata in ritiro, quindi sarà una squadra agguerrita sabato. Hanno buoni giocatori e saranno arrabbiati. Conoscendo l’ambiente non è piaciuto qualcosa nell’atteggiamento avuto dalla squadra contro la Fiorentina”.

TAVARES - “Effettivamente Tavares sta faticando. Sembra che si porti dietro una fardello e non si sia scrollato di dosso l’errore nel derby. Ha fatto errori grossolani, non sono neanche vicini al Tavares dello scorso anno. Sicuramente c’è un discorso tattico, ma non può essere neanche questo giocatore qua. Mi ha colpito il fatto che sembri impaurito quando gioca”.

MARUSIC - “Marusic è cresciuto tantissimo ed è sempre stato a disposizione. Garantisce il 6 ogni domenica, sono quei giocatori che piacciono agli allenatori, risponde sempre presente sotto l’aspetto fisico-mentale. Si fa trovare pronto. È un pregio molto bello per un calciatore”.