Grifo rivela: "Mi voleva la Lazio, ma ho sempre scelto la Germania"

© foto di www.imagephotoagency.it

Lunga intervista ai microfoni di gianlucadimarzio.com per Vincenzo Grifo. L'esterno del Friburgo, classe '93, in passato è stato vicino a giocare in Serie A: anche la Lazio più volte si era interessata a lui. Di seguito il suo racconto sulla questione.

"In Germania mi sento benissimo e il club sa che sono sempre pronto ad aiutarli e a trasmettere ai più giovani la nostra filosofia, ma sì, dall’Italia sono arrivate proposte, specialmente negli anni della Nazionale. Penso alla Sampdoria, ma anche a Lazio e Fiorentina: quando squadre così importanti ti chiamano, sei obbligato a riflettere".

"Alla fine, con la famiglia, abbiamo sempre scelto di restare qui, dove stiamo bene e dove ho la garanzia di essere protagonista. Ma non chiudo le porte all’Italia: Friburgo resterà sempre casa mia anche se un giorno dovessi mettermi in macchina per andare in Serie A. In casa viviamo da italiani: si mangia italiano, si parla italiano e si guarda la Serie A: da bambino tifavo Inter, mentre i miei due fratelli Milan e Juve, in casa c’era grande rivalità. Stimavo bandiere e campioni assoluti come Totti e Del Piero: leggende dei loro club, come nel mio piccolo provo a essere io".