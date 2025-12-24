La Lazio batte... la Lazio: Sarri migliora il dato dell'anno precedente
RASSEGNA STAMPA - La difesa della Lazio è la certezza da cui nascono i risultati della squadra di Maurizio Sarri, squadra capace di imporre un ritmo da Champions League nelle ultime undici giornate: dalla quinta di campionato contro il Genoa, fino alla sedicesima contro la Cremonese.
CLEAN SHEET - I biancocelesti viaggiano verso l'obiettivo di migliorarsi ancora e, intanto, migliorano ogni dato difensivo dello scorso anno solare, come riportato dal Corriere dello Sport. Dall'alto dei suoi 10 clean sheet, tra campionato e Coppa Italia, infatti la Lazio ha portato a 14 il numero di reti inviolate nel 2025 (appena 4 con Baroni in 5 mesi) e superando gli 11 totalizzati nell'annata 2024.
PORTIERI - Nelle 10 partite giocate senza subire gol con Maurizio Sarri, 9 volte era in campo Ivan Provedel (portiere con più clean sheet della Serie A), mentre appena una Christos Mandas, in Coppa Italia contro il Milan.