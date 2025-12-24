Lazio, Luis Alberto e il rapporto con Inzaghi: "Capiva i calciatori!"

Luis Alberto ha parlato del suo rapporto con Simone Inzaghi, allenatore con il quale ha condiviso per anni lo spogliatoio della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il rapporto tra Luis Alberto e Simone Inzaghi è sempre stato ottimo. Il tecnico piacentino, insieme al direttore sportivo Igli Tare, hanno fatto in modo che quel periodo nero che stava affrontato il centrocampista spagnolo dopo il primo anno di Lazio, si trasformasse nell'esplosione e nella consacrazione di uno dei giocatori più forti nella storia biancoceleste. Proprio in merito al suo legame con Inzaghi si è espresso lo stesso Luis Alberto nell'intervista rilasciata ai microfoni di fanpage.it.

LUIS ALBERTO, INZAGHI E L'INTER - "Sembrava nervoso sia in allenamento che in partita ma in realtà non era così. Capiva il calciatore perché aveva smesso da poco di esserlo. A volte devi essere un sergente di ferro, ma devi anche lasciare i giocatori sereni. Quando tutti giocano felici, si rende di più. Se mi ha chiamato all'Inter? No, mai. E non credo sarebbe stato giusto".