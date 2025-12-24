Calciomercato Lazio | Dalla Francia: "Un nuovo esterno nel mirino"
24.12.2025 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio guarda in Ligue 1 per l'attacco. A riportarlo è il portale francese Mercato Foot, che ha inserito la società biancoceleste nella corsa a un nuovo esterno. Si tratta di Giorgi Tsitaishvili, classe 2000 in scadenza di contratto a giugno con il Metz.
A Formello è orbitato anche il suo nome per la fascia destra, visto che da gennaio in poi può firmare a zero con qualunque altra squadra. Fin qui in stagione ha messo a referto 2 gol e un assist in 17 presenze, per un totale di 1081 minuti giocati.
Su di lui ci sono anche l'Olympique Lyonnais, il Lille e il Villarreal, dove il connazionale Georges Mikautadze starebbe cercando di convincerlo a sbarcare in Spagna. La concorrenza è serrata, in mezzo c'è pure la Lazio.