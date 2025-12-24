Lazio, in Argentina tifano per la cessione del Taty: il motivo
Le voci si rincorrono sul futuro del Taty Castellanos. Il centravanti della Lazio può essere uno dei giocatori sacrificabili a gennaio, visto soprattutto l'interesse persisente del Flamengo in Brasile. I rossoneri fanno sul serio, hanno scelto l'argentino come obiettivo numero uno dell'attacco.
Resta da capire se arriverà l'offerta giusta alla società biancoceleste e se Castellanos sarà disposto a trasferirsi in Sud America, lasciando l'Europa. Un suo nuovo eventuale trasferimento farebbe felice il suo primo club: la FIFA, infatti, ha stabilito che una parte dei soldi delle future cessioni di un giocatore devono alle squadre precedenti come 'premio di formazione'.
Nel caso del Taty, in Argentina c'è il Leonardo Murialdo che spera nel suo addio alla Lazio, come riportato dal portale Diario Mendoza. Nel precedente passaggio dell'argentino, dal Girona alla Serie A, la società aveva ricevuto 59.400 dollari in quattro rate più un bonus di circa 20mila dollari. Per un eventuale trasferimento al Flamengo, però, il premio sarebbe inferiore.