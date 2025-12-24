Udinese, Nani verso la Lazio: "Vogliamo subito la svolta. Il ritiro..."
RASSEGNA STAMPA - Caos Udinese. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina per 5-1, la società bianconera ha deciso per il ritiro a partire dal giorno di Natale per preparare la gara contro la Lazio. Ai taccuini de Il Messaggero Veneto, il group technical director Gianluca Nani ha parlato della situazione della squadra di Runjaic.
Di seguito le sue parole: "Noi il ritiro l'abbiamo deciso affinché la squadra volti subito pagina contro Lazio, Como e Torino. La sconfitta ci può stare contro una Fiorentina costruita per ben altri obiettivi, non per la salvezza".
"Quanto a Solet dico che è talmente forte e fisicamente prepotente che a volte è troppo sicuro dei propri mezzi. Ma lui non ci preoccupa. E uno dei nostri punti di forza, come Atta che qualche volta perde qualche pallone di troppo, ma alla fine ci aiuta a fare la differenza".