Mkhitaryan e il simpatico retroscena sull'ex Lazio Hernanes

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nell’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio Henrik Mkhitaryan ha raccontato un curioso aneddoto che vede protagonista l’ex calciatore della Lazio Hernanes che risale ai tempi del San Paolo.

"Io ed altri miei due compagni armeni dovevamo stare in stanza all'interno del centro sportivo con un giocatore locale, a me toccò lui. Avevamo preso qualche lezione per esprimerci in portoghese prima i recarci in Brasile, abbiamo imparato un po' e abbiamo provato a comunicare. Lui, essendo una persona molto intelligente, perché lo abbiamo conosciuto come persona prima ancora che come calciatore si è messo a imparare l'alfabeto armeno".

"Abbiamo passato molto tempo insieme, era un calciatore fortissimo. Bravo con ambedue i piedi, migliorava ogni giorno e noi facevamo come lui. Abbiamo imparato tantissimo”.

