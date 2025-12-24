Livorno, multa del giudice sportivo per lancio di 35 bombe carta in campo
24.12.2025 19:15 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
TUTTOmercatoWEB.com
Arriva la sentenza del giudice sportivo della Lega Pro con un'ammenda di 2.000 euro ai danni del Livorno.
La decisione arriva a causa del lancio da parte dei suoi tifosi di ben 35 bombe carta nel recinto di gioco durante la partita in casa col Pontedera disputata allo stadio Armando Picchi.
La sanzione è stata comminata per "fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica". Nella circostanza vennero tirati in campo anche due fumogeni.