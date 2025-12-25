Lazio, Luis Alberto svela un retroscena: "Sarri impedì il mio addio!"
Maurizio Sarri fermò la partenza di Luis Alberto dalla Lazio per il Qatar un anno prima del suo addio, come svelato dallo stesso spagnolo
25.12.2025 00:00 di Niccolò Di Leo
Il trasferimento di Luis Alberto in Qatar, all'Al-Duhail, era già stato programmato dopo il secondo posto ottenuto dalla Lazio di Maurizio Sarri. Il club qatariota era disposto ad acquistarlo ma, come racconta lo stesso centrocampista spagnolo ai microfoni di fanpage.it, a fermarlo è stato lo stesso Comandante.
"Mi volevano già l’anno prima. Dopo quella stagione in cui arrivammo secondi parlai di quell’offerta, ma Sarri mi disse di no. Gli avevo detto che sarei rimasto lì per lui. Quando però è andato via, sapevo che non aveva più senso restare, dovevo cambiare. Dopo due o tre mesi in Qatar ho trovato tranquillità. È un’altra vita e siamo felici. Penso di aver fatto la scelta giusta".
