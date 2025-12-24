Lazio, Luis Alberto star del Fantacalcio: "Mi prendeva Cataldi! Ma che stress..."

Luis Alberto ha raccontato del suo rapporto con il mondo del Fantacalcio, tra Cataldi come fan e lo stress per i troppi messaggi durante la settimana

Nei suoi otto anni alla Lazio, Luis Alberto non ha imparato solo a conoscere l'Italia, la tattica, la città di Roma e i tifosi biancocelesti. Il 'Mago', per via della sua qualità e la sua capacità di regalare bonus (tra gol e assist), si è dovuto interfacciare anche con il mondo del Fantacalcio e dei fantallenatori.

Nella sua intervista ai microfoni di fanpage.it, il centrocampista spagnolo ha parlato anche del Fantacalcio e dei suoi compagni di squadra che puntavano su di lui all'asta.

"Quando mi parlavano di Fantacalcio dicevo sempre ‘per favore non rompetemi più’ (ride ndr). Quando andava bene era tutto bello, quando prendevo un giallo o non facevo gol era un disastro. Anche su Instagram a chi mi scriveva dicevo: ‘Lasciatemi tranquillo, questo non è il mio lavoro'. Se qualcuno mi prendeva in squadra? Non so, forse Cataldi. Anche io gioco a una specie di Fantacalcio in Spagna, ma non contatto nessuno (ride ndr)".