FORMELLO - Lazio, Feste di lavoro: Isaksen torna, Sarri riflette

FORMELLO - Isaksen verso il ritorno tra i convocati. Recuperato un pezzo offensivo nell'emergenza che invece ha colpito il centrocampo. Tre uomini a disposizione in mediana, sono Cataldi, Guendouzi e Belahyane. Sarri, per evitare di non avere cambi in corsa, potrebbe aggiungere una maglia davanti cambiando modulo come già successo tra fine settembre e inizio ottobre contro Genoa e Torino.

In caso di 4-2-3-1 ci sarebbe Noslin (o Pedro) insieme a Castellanos, con Zaccagni a sinistra e uno tra Cancellieri e Isaksen a destra. Il danese ha recuperato dalla lesione di basso grado all'adduttore sinistro, tornerà tra le opzioni a Udinese. L'allenamento di Natale e la rifinitura di Santo Stefano (entrambe le sgambate alle 10.30) permetteranno di tirare le somme sulle sue condizioni e sull'eventuale utilizzo dal primo minuto. Al momento rimane in pole Cancellieri.

A centrocampo mancheranno gli squalificati Guendouzi e Basic. Rovella è ancora ai box, Dele-Bashiru è impegnato in Coppa d'Africa come Dia. Dietro la stessa linea vista contro la Cremonese: Marusic e Pellegrini terzini, Gila e Romagnoli coppia centrale. Tra i pali Provedel. Queste le probabili scelte per cercare la vittoria nell'ultima gara dell'anno solare.