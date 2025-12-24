Lazio, Oddi: "Mercato? Servono due o tre rinforzi. Vincendo a Udine..."
Intervenuto in collegamento a Radiosei, Giancarlo Oddi ha sottolineato l'importanza che una vittoria a Udine potrebbe avere sulla stagione della Lazio, spendendo anche qualche parola sul mercato di gennaio. Di seguito le sue parole:
“Sabato gara importante per noi e per loro dopo la prova che hanno fatto a Firenze. Per noi batterli significherebbe metterci bene in classifica; questa è una stagione che immaginavamo disastrosa, ma che potrebbe dare altre sensazioni dopo Udine".
"Ora vediamo se la Lazio interverrà sul mercato, per dare una mano a questa squadra. Occorrono dei rinforzi, almeno due o tre, a maggior ragione ora che abbiamo fuori tanti giocatori".
"L’Udinese ha battuto il Napoli e non è cosa facile di questi tempi. Per noi fare bene sabato significherebbe stare tra le prime 7-8; traguardo difficile da pronosticare in estate con tutti i problemi che ci sono stati”.