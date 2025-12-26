Coppa d'Africa: quando lo stadio non è pieno... si entra gratis!
In Coppa d’Africa c’è spazio per tutti, almeno quando lo stadio non è al completo. Gli organizzatori del torneo, infatti, stanno permettendo ai tifosi di entrate gratuitamente dopo il calcio d’inizio delle partite se lo stadio non è pieno.
Lo ha rivelato alla Afp una fonte della Confederazione africana di calcio confermando l’impressione avuta nel corso di alcune gare della fase a gironi iniziate con ampi spazi vuoti e che si sono poi riempiti durante il match.
La fonte ha riportato come gli organizzatori aprivano le porte delle tribune venti minuti dopo il fischio d’inizio per consentire l’ingresso gratuito, il tutto in accordo con la Caf.
Ma qual è il motivo di queste azioni? Mostrare gli stadi pieni dato che il Marocco nel 2030 ospiterà i Mondiali insieme alla Spagna e al Portogallo.
