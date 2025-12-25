Fullkrug e Nkunku come Protti e Signori: un dato accomuna Milan e Lazio
Nuovo rinforzo in attacco per il Milan. I rossoneri hanno acquistato in prestito secco Niclas Fullkrug, centravanti del West Ham con un passato al Werder Brema e al Borussia dortmund (tra le altre). Con il suo acquisto, il Diavolo avrà in rosa entrambi i cannonieri della Bundesliga 2022/23 e diventa la seconda squadra italiana a ottenere un dato curioso.
Infatti, come riporta il noto giornalista Giuseppe Pastore, Niclas Fullkrug e Christopher Nkunku hanno concluso quella stagione entrambi a 16 gol con le maglie di Werder Brema e Lipsia. Avendoli in squadra, il Milan diventa la seconda squadra di sempre dopo la Lazio ad avere due cannonieri dello stesso campionato.
In precedenza era capitato infatti solo alla Lazio. Correva la stagione 1996/97 e nel reparto offensivo dei biancocelesti c'erano sia Igor Protti che Beppe Signori, entrambi appaiati a quota 24 gol nella stagione precedente rispettivamente con la maglia di Bari e Lazio.