Fullkrug e Nkunku come Protti e Signori: un dato accomuna Milan e Lazio

Niclas Fullkrug è ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il suo arrivo in rossonero unisce il Diavolo alla Lazio grazie a un dato curioso.
25.12.2025 14:30 di  Simone Locusta   vedi letture
Fullkrug e Nkunku come Protti e Signori: un dato accomuna Milan e Lazio
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Nuovo rinforzo in attacco per il Milan. I rossoneri hanno acquistato in prestito secco Niclas Fullkrug, centravanti del West Ham con un passato al Werder Brema e al Borussia dortmund (tra le altre). Con il suo acquisto, il Diavolo avrà in rosa entrambi i cannonieri della Bundesliga 2022/23 e diventa la seconda squadra italiana a ottenere un dato curioso.

Infatti, come riporta il noto giornalista Giuseppe Pastore, Niclas Fullkrug e Christopher Nkunku hanno concluso quella stagione entrambi a 16 gol con le maglie di Werder Brema e Lipsia. Avendoli in squadra, il Milan diventa la seconda squadra di sempre dopo la Lazio ad avere due cannonieri dello stesso campionato.

In precedenza era capitato infatti solo alla Lazio. Correva la stagione 1996/97 e nel reparto offensivo dei biancocelesti c'erano sia Igor Protti che Beppe Signori, entrambi appaiati a quota 24 gol nella stagione precedente rispettivamente con la maglia di Bari e Lazio.

Simone Locusta
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.