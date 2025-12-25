Caos Fenerbahce, arrestato il presidente: il motivo

Il giorno di Natale si è trasformato in un incubo per il presidente del Fenerbahce, arrestato a Istanbul per essere coinvolto in un'indagine antidroga che riguarda anche volti noti nel mondo dello spettacolo. Sadettin Saran, la scorsa settimana è stato convocato per testimoniare davanti ai pm in merito all'indagine e in quell’occasione, sono stati prelevati i campioni di capelli.

L'esito degli esami forensi sui campioni ha accertato la presenza di sostanze stupefacenti. Da inizio dicembre sono state arrestate circa 15 persone accusate di produzione, traffico di droga e favoreggiamento della prostituzione. Il club intanto, ha diramato una nota schierandosi a sostegno del proprio presidente: "Il nostro Presidente, il signor Sadettin Saran, è stato arrestato questa sera dal Comando della Gendarmeria Provinciale dell'Ufficio Presidenziale del Fenerbahçe nell'ambito delle indagini in corso. L'indagine in questione è ancora in corso e il processo si svolge nel quadro dello stato di diritto, sotto l'autorità e la responsabilità delle autorità competenti.

Abbiamo piena fiducia che il nostro Presidente supererà questo processo con buon senso e forza d'animo, proprio come ha fatto finora. Il lavoro svolto nel migliore interesse del nostro club continuerà senza interruzioni; il nostro Presidente, il signor Sadettin Saran, si lascerà alle spalle questi momenti difficili e continuerà a lavorare con determinazione per il nostro club.

Il presidente del nostro consiglio di amministrazione Şekip Mosturoğlu, i membri del consiglio, gli avvocati del nostro club e gli avvocati del nostro presidente, il signor Sadettin Saran, stanno accompagnando il nostro presidente durante tutto questo processo".

