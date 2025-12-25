Lazio, l'ultima dell'anno è indecifrabile: il dato nell'era Lotito
Il 2025 volge al termine. È stato un anno di alti e bassi per la Lazio, uno dei più complicati degli ultimi vent'anni. I biancocelesti sono stati vicini a toccare il cielo con un dito, arrivando alle fasi finali in Europa League e partendo a razzo in campionato, salvo poi calare vertiginosamente nella seconda parte di stagione.
In estate è tornato Sarri, un barlume di speranza nel clima anestetizzato che si era creato. Poi, l'ennesimo colpo all'euforia: il mercato bloccato. Nonostante questo, la Lazio è riuscita a dimostrare di essere squadra, grazie soprattutto al Comandante. I biancocelesti sono in corsa per un posto in Europa, ma adesso dovrà vedersela contro l'Udinese per l'ultima partita dell'anno.
Storicamente, l'ultimo match dell'anno solare è un terno al lotto per la Lazio. Proprio contro l'Udinese era terminato il primo anno solare di Claudio Lotito da presidente della Lazio. Una sfida che, però, terminò 3-0 in favore dei friulani. Arduo fare un pronostico, anche se la Lazio vorrà fare di tutto per tornare a vicnere dopo il pareggio casalingo per 0-0 contro la Cremonese.
Negli ultimi 21 anni, nell'era Lotito, la Lazio ha vinto in otto occasioni l'ultima sfida dell'anno. Le restanti tredici sfide si dividono in maniera semi-equilibrata, con sei sconfitte e sette pareggi, l'ultimo lo scorso anno contro l'Atalanta. Ecco di seguito il rendimento nel dettaglio:
2004/05 | UDINESE - LAZIO 3-0
2005/06 | LECCE - LAZIO 0-0
2006/07 | PARMA - LAZIO 1-3
2007/08 | PALERMO - LAZIO 2-2
2008/09 | LAZIO - PALERMO 1-0
2009/10 | INTER - LAZIO 1-0
2010/11 | LAZIO - UDINESE 3-2
2011/12 | LAZIO - CHIEVO 0-0
2012/13 | SAMPDORIA - LAZIO 0-1
2013/14 | VERONA - LAZIO 4-1
2014/15 | INTER - LAZIO 2-2
2015/16 | INTER - LAZIO 1-2
2016/17 | INTER - LAZIO 3-0
2017/18 | INTER - LAZIO 0-0
2018/19 | LAZIO - TORINO 1-1
2019/20 | CAGLIARI - LAZIO 1-2
2020/21 | MILAN - LAZIO 3-2
2021/22 | VENEZIA - LAZIO 1-3
2022/23 | JUVENTUS - LAZIO 3-0
2023/24 | LAZIO - FROSINONE 3-1
2024/25 | LAZIO - ATALANTA 1-1