Lazio, il club augura buon Natale ai tifosi: la nota - FOTO
25.12.2025 09:30 di Christian Gugliotta
Fonte: sslazio.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Attraverso una nota diramata sul proprio sito ufficiale e un post pubblicato sugli account social, la Lazio ha voluto augurare buon Natale a tutti i tifosi biancocelesti. Questo il testo del comunicato:
"La S.S. Lazio augura un Natale pieno di amore, gioioso e sereno a tutti i tifosi biancocelesti".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.