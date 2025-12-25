Lazio, Garbo: "Terrei Castellanos. Maldini? Di buono ha solo il cognome"
25.12.2025 10:00 di Christian Gugliotta
Daniele Garbo è intervenuto in collegamento ai microfoni di TMW Radio, ai quali si è anche soffermato su alcune possibili operazioni in entrata e in uscita della Lazio a gennaio.
In particolare, il giornalista ha detto la sua riguardo una possibile cessione di Valentin Castellanos, dicendosi, poi, scettico su un eventuale arrivo di Daniel Maldini in biancoceleste. Queste le sue parole:
"Io Castellanos lo terrei, però mi rendo conto che di fronte ad un'offerta di 25 milioni Lotito sarebbe disposto anche ad impacchettarlo. Su Maldini invece mi sono espresso in passato e penso che di buono abbia solo il cognome. Non sappiamo ancora che calciatore sia e alla Lazio servono elementi più pronti".
