Lazio, Zaccagni e la previsione sul futuro: che ha scritto nella busta? - VIDEO
25.12.2025 16:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Mattia Zaccagni ha rilasciato un’intervista esclusiva a Manuele Baiocchi (Sky Sport) dove ha parlato della stagione della Lazio, del rapporto con allenatore e compagni - partecipando anche a un quiz simpatico - rivelando anche i suoi desideri per il 2026.
Al termine dell’incontro, come si vede nel video, gli è stato chiesto dove pensa che la Lazio possa arrivare a fine stagione. Il capitano biancoceleste ha scritto la sua risposta su un biglietto, chiuso in una busta di carta e consegnato al giornalista.
