Ex Lazio | Vavro ha perso la testa! Ecco cos'è successo

Denis Vavro, ex difensore della Lazio e oggi al Wolfsburg, è stato protagonista di un episodio spiacevole in Slovacchia.

Quello che avrebbe dovuto essere un pomeriggio piacevole per Denis Vavro si è trasformato in un episodio destinato a far discutere. Il difensore slovacco, ex Lazio e Copenhagen, oggi al Wolfsburg, è stato protagonista di un acceso confronto con uno spettatore durante un torneo di calcio indoor in Slovacchia.

Vavro, rientrato in patria per le festività, stava partecipando alla manifestazione quando la situazione è improvvisamente degenerata. Secondo quanto riportato dal portale slovacco Športový, che ha diffuso anche un filmato dell’accaduto, il calciatore avrebbe reagito con veemenza dopo alcuni momenti di tensione in campo.

Nel video si nota il giocatore togliersi la maglietta e dirigersi verso gli spalti, dove avrebbe affrontato verbalmente un tifoso. Le immagini non chiariscono le cause scatenanti dell’episodio, ma lo stesso Vavro ha successivamente fornito la propria versione dei fatti attraverso i social.

In una storia pubblicata su Instagram, il centrale del Wolfsburg ha spiegato di aver perso il controllo dopo che uno spettatore avrebbe rivolto pesanti insulti alla madre: "Mi dispiace profondamente per l’incidente avvenuto durante un evento a cui partecipo ogni anno. C’è stata confusione in panchina e stavo solo cercando di calmare i ragazzi quando uno spettatore ha iniziato a insultare mia madre. In quel momento mi sono lasciato sopraffare dalle emozioni, ma non ho fatto male a nessuno", queste le parole del difensore.