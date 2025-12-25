GOSSIP | Yamal è di nuovo single: "Non posso fidanzarmi perché..."
25.12.2025 14:15 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Lamine Yamal ha da poco aperto un canale YouTube per interagire con i fan e renderli ancora più partecipi della sua vita. Nel primo video pubblicato, la stellina del Barcellona ha spiegato il perché è tornato single dopo la relazione con la cantante Nicki Nicole. Il motivo è piuttosto curioso e le sue dichiarazioni, nel giro di poco, sono diventate virali sul web > YAMAL <