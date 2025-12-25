Ex Lazio | Casale in uscita dal Bologna: già pronto il sostituto
Manca ancora qualche giorno all'apertura della finestra invernale di calciomercato, ma il Bologna è già al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano. Il reparto finito sotto la lente d'ingrandimento della dirigenza rossoblù è quello arretrato, dove il club è alla ricerca di un nuovo centrale difensivo.
Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, un profilo finito recentemente nei radar dei felsinei è quello di Fedde Leysen, 22enne di proprietà Union Saint-Gilloise. Il centrale belga sembra essere il prescelto per andare a rinforzare la retroguardio rossoblù a gennaio, e per un difensore ce n'è un altro in procinto di dire addio.
Arrivato a titolo definitivo dalla Lazio a maggio dopo un anno di prestito, Nicolò Casale è pronto a lasciare Bologna per trovare maggiore spazio.Pare che più squadre abbiano avviato i contatti con l'entourage del giocatore, ma per ora non c'è nulla di concreto.