Lazio, Orsi: "Mercato libero? Bisogna subito portare rinforzi a Sarri"
25.12.2025 15:00 di Christian Gugliotta
L'ex portiere biancoceleste Fernando Orsi è intervenuto in collegamento ai microfoni di Radio Radio, soffermandosi sullo sblocco del mercato della Lazio per gennaio.
Orsi ha sottolineato la necessità di accontentare subito Maurizio Sarri con alcuni rinforzi, sottolineando, poi, come Castellanos e Tavares vadano ceduti in caso di offerte congrue. Queste le sue parole:
"Se la Lazio avesse acquistato giocatori per 150 milioni di euro forse oggi sarebbe prima. Niente fanfare per la possibilità di un mercato libero, il 2 gennaio bisogna portare 3-4 giocatori a Sarri. Se qualcuno offrisse una ventina di milioni per Castellanos e un'altra ventina per Tavares sarebbe giusto accettarli e cederli".
