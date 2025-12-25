Lazio, Gila e i dolci di Natale: i consigli e il siparietto - VIDEO
Non è Natale se in tavola mancano i dolci. Ogni città e regione ha la propria tradizione, panettone e pandoro mettono sempre tutti d'accordo ma ci sono anche struffoli e torroni. Mario Gila è stato protagonista di un video, pubblicato dalla Lazio sui social, in cui è stato chiamato a stilare una classifica - in base al proprio gusto - dei dolci tipici delle feste natalizie.
