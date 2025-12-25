Lazio, Gila e i dolci di Natale: i consigli e il siparietto - VIDEO

Durante la presentazione del “quarto rapporto alla città” il sindaco Gualtieri ha parlato degli stadi di Lazio e Roma. Lotito...

WEBTV PELLEGRINI, L'OBIETTIVO DELLA LAZIO? LO CHIARISCE IN ZONA MISTA In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | NON SOLO IL FLAMENGO: PER IL TATY C'È ANCHE IL RIVER PLATE CALCIOMERCATO LAZIO - Castellanos richiesto in Sud America. Il Taty ha tanto mercato, soprattutto fuori dall'Europa: è noto a tutti l'interesse del Flamengo, che da tempo lo tiene d'occhio e ora sembra intenzionato ad affondare il colpo; ma ci... CALCIOMERCATO LAZIO - Castellanos richiesto in Sud America. Il Taty ha tanto mercato, soprattutto fuori dall'Europa: è noto a tutti l'interesse del Flamengo, che da tempo lo tiene d'occhio e ora sembra intenzionato ad affondare il colpo; ma ci...