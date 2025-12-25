Lazio, Briga attacca la società: "Manco a Natale un po' di ritegno"
25.12.2025 18:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
La Lazio può operare liberamente sul mercato, ha ottenuto l'ok dalla Commissione. Lo ha comunicato la società tramite una nota diramata sui canali ufficiali, un discorso che però non ha convinto a pieno Briga che via social ha manifestato tutto il suo disappunto. "Visione chiara. Manco a Natale un po’ de ritegno. Non ve crede nessuno" è ciò che ha scritto su X repostando la nota del club.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.