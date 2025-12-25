Gascoigne racconta: "Ero infuriato con la Lazio! Contro Maradona..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di fourfourtwo.com, l'ex calciatore Paul Gascoigne ha raccontato delle sue sfide contro Maradona ai tempi della Lazio. In particolare ha ricordato l'episodio del 1992, quando ha affrontato l'argentino che giocava al Siviglia. Di seguito le sue parole.

"Giocare contro Maradona... L'ho fatto un paio di volte, a Soccer Aid e a Siviglia, ed era ancora incredibile. Avremmo potuto fare un po' di riabilitazione insieme! Ho bevuto un paio di drink con lui. La Lazio mi aveva escluso dalla partita di domenica perché volevano che giocassi contro Maradona il martedì. Io non ero contento di questo, così me ne sono andato a Euro Disney. Hanno scoperto dove mi trovavo, ero ubriaco, ma gli avevo assicurato che ci sarei stato: 'Verrò a Siviglia e giocherò contro Maradona'".

"Sono salito in aereo ed ero arrabbiato, così come nel tunnel quando l'ho detto a Diego. Lui mi ha risposto: 'Gazza, anche io sono arrabbiato...'. E ho iniziato a ridere! In quella partita ho segnato, ho superato circa cinque giocatori e fatto un gol incredibile. Poi, quando sono tornato alla Lazio, mi hanno detto: 'Ti dobbiamo multare di 40mila sterline'. Così me ne sono andato di nuovo all'Euro Disney, e mi hanno detto: 'Ok, basta, torna qui'".