Lazio, Gila verso l’addio: la richiesta dei tifosi sui social

La Lazio ha ottenuto il via libera sul mercato, ora la società può procedere senza problemi ai rinnovi e agli acquisti per rinforzare la rosa. Per quanto riguarda i rinnovi, un tema caldo in casa biancoceleste è quello relativo al futuro di Mario Gila. Lo spagnolo è in scadenza nel 2027, ma è difficile che possa accettare la proposta del club. Inoltre, ha già ricevuto diverse proproste provenienti dall'estero.

Sui social, vista la situazione, i tifosi hanno iniziato a mobilitarsi speranzosi di convincere il difensore a non lasciare il club. Questi sono solo alcuni dei messaggi lasciati sotto uno degli ultimi post pubblicati dalla società tramite i profili ufficiali: “Mario resta con noi”, “Rinnova Mario”, “Rinnovaaaaa”, “Il contratto Mario, facci questo regalo”, “Adeguategli il contratto”, “Rinnova sto contratto, forza”.

