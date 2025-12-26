Calciomercato | Tavares-Al-Itthiad: la Lazio attende una proposta ufficiale
CALCIOMERCATO LAZIO - Giorni di festa ma in casa Lazio si continua a lavorare in vista del mercato di gennaio e tra chi potrebbe lasciare la Capitale a gennaio c’è Nuno Tavares. Sul portoghese c’è l'Al-Ittihad di Sergio Conceicao che già voleva il calciatore lo scorso anno quando allenava il Milan.
Stando a quanto riportato da Matteo Moretto su YouTube al momento c’è una trattativa in corso tra il calciatore e il club ma c’è un leggera distanza sullo stipendio. La prima proposta, infatti, a livello economico non soddisfa il terzino che chiede di più, uno stipendio di 7-8 milioni netti l’anno più bonus.
Ancora nessun contratto diretto tra club, la Lazio è in attesa di ricevere una proposta.
