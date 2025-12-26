Lazio in campo il 26 dicembre: tutti i precedenti della storia

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Il 26 dicembre nel mondo del calcio è da sempre noto come 'Boxing day'. Si gioca anche a Santo Stefano, nel periodo di Natale, soprattutto in Premier League. Nei suoi 125 anni di storia (quasi 126...), la Lazio è spesso scesa in campo durante questo giorno di festa, fermando per qualche ora le celebrazioni in famiglia per concentrarsi sulla partita.

LE PRIME PARTITE - La Lazio ha fatto il suo debutto assoluto il 26 dicembre nel 1909, sfidando la Juventus Roma (squadra capitolina ispirata ai bianconeri di Torino) in amichevole. La gara, terminata sul risultato di 3-0 per i biancocelesti, si giocava al Parco dei Daini, a Roma. Solo quasi vent'anni dopo la Lazio è tornata in campo Santo Stefano, battendo nel 1926 l'Ideale Bari per 2-0 (doppietta di Filippi) nel girone D del Campionato di Prima Divisione; nel 1932, invece, è arrivata la sconfitta in amichevole per 2-4 a campo Testaccio contro il Losanna; mentre nel 1943 la Lazio ha avuto la meglio sul M.A.T.E.R. per 2-0, nella quarta giornata del Campionato Romano di calcio Divisione Nazionale.

SERIE A - Dopo di che si è passati alla Serie A: l'esordio della Lazio nel giorno dopo il 25 dicembre è avvenuto nel 1948 contro la Sampdoria, con la vittoria per 2-0 grazie ai gol di Magrini e D'Avino; l'anno successivo, nel 1949, i biancocelesti sono stati fermati sul pari dal Torino in trasferta, con le reti di Nyers III e Puccinelli in risposta a Frizzi e Santos; nel 1954, invece, la Lazio è caduta a San Siro contro la sconfitta contro il Milan perdendo 3-0, con i gol di Bergamaschi, Nordahl e Schiaffino; chiude la lista il successo contro il Napoli nel 1965 segnato da Ciccolo e Renna.

SERIE B - In serie cadetta si riporta un solo precedente della Lazio in campo il 26 dicembre. Nel 1971, la squadra guidata da Tommaso Maestrelli, che tre anni dopo sarà campione d'Italia, viene fermata sullo 0-0 in trasferta dal Taranto di Caciagli (tra il 1958 e il 1960 era stato il secondo allenatore di Fulvio Bernardini in biancoceleste).

COPPA ITALIA - Per quanto riguarda la Coppa Italia, invece, solo una volta la Lazio ha giocato a Santo Stefano: nel 2017, la squadra allora allenata da Inzaghi ha avuto la meglio sulla Fiorentina per 1-0 grazie al gol di Lulic in avvio, regalando la semifinale contro il Milan ai biancocelesti (persa poi ai rigori).

L'ULTIMO PRECEDENTE - L'ultima gara giocata dalla Lazio il giorno dopo Natale è stata in campionato, nella stagione 2018/19. Per la prima volta negli ultimi cinquant'anni, la Serie A introduceva il 'Boxing day' all'inglese. Alla formazione di Simone Inzaghi era toccata la sfida in famiglia al Dall'Ara contro il Bologna del fratello Filippo, battuto 0-2 dai biancocelesti grazie alle reti di Luiz Felipe e Lulic.