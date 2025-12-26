Lutto nella famiglia Agnelli, è morta Maria Sole: sorella dell'Avvocato
26.12.2025 12:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Lutto nella famiglia Agnelli. Nella giornata di oggi si è infatti spenta Maria Sole, sorella dell’Avvocato Gianni, a 100 anni.
Maria Sole ha avuto un ruolo centrale nella Fondazione Agnelli di cui è stata presidente per ben 14 anni fino al 2018. In precedenza era stata anche sindaca del comune umbro di Campello sul Clitunno per 10 anni dal 1960 al 1970.
