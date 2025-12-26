Udinese, caos nello spogliatoio: scoppia la lite, coinvolto Zaniolo

TUTTOmercatoWEB.com

Non è certo una settimana facile quella che sta vivendo l'Udinese. I friulani sono reduci da una sconfitta pesantissima contro la Fiorentina che ha sollevato non poco nervosismo fuori e dentro lo spogliatoio.

La squadra di Runjaic ha perso in malo modo, complice anche l'espulsione di Okoye. Negli ultimi giorni, sono emerse delle voci che hanno riportato di una lite nello spogliatoio del Franchi tra il portiere e Zaniolo. Il group technical director, Gianluca Nani, ai microfoni de Il Messaggero Veneto ha smentito l'accaduto sostenendo che "Sono solo fantasie".

Proseguendo, il dirigente bianconero ha aggiunto: "Ero presente prima, durante l’intervallo e dopo la partita: c’era soltanto tanta delusione". Una situazione che resta comunque delicata, a qualche giorno dalla sfida con la Lazio. Per questo, nel tentativo di ricompattare anche il gruppo, la società ha disposto il ritiro dal giorno di Natale.

