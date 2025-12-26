Roma, Gasperini in ansia: Pellegrini rischia un lungo stop
Il giorno di Natale non ha portato buone notizie in casa Roma. Nella seduta di allenamento che si è svolta alla vigilia, Pellegrini si è infortunato: un problema al quadricipite che ha continuato a procuragli dolore anche nella sessione di lavoro di ieri.
Nella giornata di oggi, riporta la Gazzetta dello Sport, il giallorosso si sottoporrà a esami strumentali che chiariranno meglio le sue condizioni e gli eventuali tempi di recupero. Gasperini è in apprensione, si teme una lesione che costringerebbe il centrocampista ai box non solo col Genoa, ma anche con Atalanta e Lecce.
