Roma, Gasperini in ansia: Pellegrini rischia un lungo stop

26.12.2025 08:30 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Roma, Gasperini in ansia: Pellegrini rischia un lungo stop
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Il giorno di Natale non ha portato buone notizie in casa Roma. Nella seduta di allenamento che si è svolta alla vigilia, Pellegrini si è infortunato: un problema al quadricipite che ha continuato a procuragli dolore anche nella sessione di lavoro di ieri. 

Nella giornata di oggi, riporta la Gazzetta dello Sport, il giallorosso si sottoporrà a esami strumentali che chiariranno meglio le sue condizioni e gli eventuali tempi di recupero. Gasperini è in apprensione, si teme una lesione che costringerebbe il centrocampista ai box non solo col Genoa, ma anche con Atalanta e Lecce.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE