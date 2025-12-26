Lazio, l'ultima dell'anno al Bluenergy Stadium: i numeri dei biancocelesti
26.12.2025 08:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Poco più di 24 ore all’ultima gara dell’anno della Lazio. La squadra di Sarri scenderà in campo sabato 27 dicembre alle 18.00 per sfidare l’Udinese al Bluenergy Stadium.
Una sfida che vede i numeri a favore dei biancocelesti con 19 vittorie conquistate in 46 gare e con l’ultimo successo che risale all’1-2 del gennaio 2024.
Bene anche con il conto delle reti con 67 gol messi a segno dalla Lazio contro i 62 dell’Udinese.
