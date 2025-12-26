Non solo Premier League, a Santo Stefano c'è anche la Serie B: il programma
26.12.2025 14:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico Serra
Il calcio in Italia non si ferma nemmeno il 26 dicembre. Il 'Boxing day', anche se molto scarno, non è solo in Inghilterra, dove in Premier League si giocherà la gara tra Manchester United e Newcastle.
C'è una partita anche in Serie B, valida per la diciottesima giornata di campionato. Si giocherà Modena - Monza, il cui fischio d'inizio è fissato per le 17:15 allo Stadio Alberto Braglia.
I biancorossi, al secondo posto in classifica, puntano a riprendere il Frosinone, primo a +3; i canarini, invece, sono a caccia di punti per blindare la zona playoff.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.