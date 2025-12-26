Lazio | Giordano: "Maldini, Samardzic e Martin? Ecco cosa penso"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Bruno Giordano ha parlato del mercato della Lazio, e in particolare dei tanti profili accostati ai biancocelesti nelle ultime settimane. Ecco le parole dell'ex calciatore:

"Maldini è un giocatore di grande qualità, spessore e fisicità. Da fuori dà l'idea che gli manchi la fame, però è un giocatore che anche nello stretto si muove bene nonostante il so metro e novanta. Gli manca la rabbia nella ricerca dei gol, ma ha qualità e non è in Serie A solo perché si chiama Maldini, è molto più bravo di tanti al suo livello. Molti dicono che è in A solo per il cognome? Lo dicevano anche di Paolo..."

"Samardzic è un giocatore prettamente offensivo che sa fare grandi cose dai 30 metri in poi. Brescianini è più completo, e può tamponare il centrocampo. Il nostro problema ora però sono i gol da fare, non da subire, quindi prenderei Samardzic. Spesso parliamo della mancanza di Luis Alberto, e Samardzic, anche se mancino, è uno che ha quel tipo di caratteristiche. Nulla togliendo a Brescianini, che conosco dai tempi del Milan ed è un giocatore importante".

"Scambio Leali-Mandas? Per la Lazio è un dodici perfetto. Nell'ultimo anno e mezzo si è trovato a fare il titolare sia perché gli altri mancavano,ma anche perché è migliorato. Avrà sicuramente voglia di prendere la maglia da titolare, ma se vorrà venire alla Lazio se ne dovrà parlare. Martin? Credo possa valere il titolare di oggi che è Pellegrini, però anche qui se deve arrivare deve uscire uno dei terzini. Parisi? Tra lui e Martin preferisco Martin, e poi sarebbe un controsenso prendere lui al posto di Tavares per le sue caratteristiche più offensive che difensive".

"Carboni? Sei coperto sul tuo ruolo. Dove gioca in caso, al posto di Isaksen o Cancellieri? Se ne esce uno mi piacerebbe, è un giocatore di gran talento, poi è un classe '05. Ha bisogno di giocare, sbagliare e sugli errori diventare più bravo, è talentuoso".