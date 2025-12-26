Di Canio: "L'audio su Mourinho? Una cosa goliardica diventata odio"
In una lunga intervista concessa ai microfoni di Fanpage.it, Paolo Di Canio ha trattato diversi argomenti, soffermandosi in particolare sul suo ruolo di opinionista televisivo. Parlando dell'impatto che le sue schiette opinioni possono avere sull'opinione pubblica, l'ex calciatore della Lazio è tornato a parlare di un suo vecchio messaggio vocale registrato ai tempi dell'arrivo di Mourinho alla Roma.
Nell'audio privato, poi divenuto pubblico, Di Canio criticava aspramente la scelta di affidare la panchina al portoghese, definendolo "finito" e "il peggio del peggio". Questo il suo commento:
"Quando uscì il vocale di Mourinho, no? Quella fu una cosa eclatante, che poi era una cosa privata, anche goliardica con i miei fratelli, i miei amici. Però anche una cosa così tirata fuori e messa sul tavolo delle persone che hanno voglia di sbranare. Una notizia è diventata un fatto di odio, tra virgolette".