Lazio, Petrucci (Sky): "Sarri e le scelte per l'Udinese, ecco il punto"

Alla vigilia di Lazio - Udinese, il giornalista di SkySport Matteo Petrucci è intervenuto in collegamento a Radio Laziale per parlare delle possibili scelte di Sarri. Di seguito le sue parole.

"Nella prima partita del nuovo anno possono tornare tutti a disposizione, come gli squalificati e Rovella, che tra le prime di gennaio dovrebbe rivedersi. Per l'Udinese invece rimane la totale emergenza con tre centrocampisti arruolabili. Il cambio modulo? Non è così scontato, Sarri non era così entusiasta quando l'ha fatto e non era stato molto soddisfatto della prestazione contro Genoa e Torino. Poi nell'emergenza bisogna scegliere il male minore, vediamo che scelte farà".

"Noslin e Castellanos insieme? Le ultime cose buone il Taty le ha fatte proprio in coppia in attacco, poi si è infortunato. Ora si vede che è un giocatore ancora indietro di condizione fisica, e il suo nervosismo è la conseguenza della sua poca brillantezza. Con Sarri fa fatica a trovare un feeling tattico, è evidente che c'è qualche problema. Giocare vicino a un altro attaccante può aiutarlo molto. Per Noslin si tratterebbe di un riconoscimento per quanto di buono sta facendo, contro la Cremonese avrebbe giocato da titolare se non avesse saltato alcuni allenamenti per la febbre. Mi sembra che ora abbia più fiducia rispetto a qualche tempo fa, e in campo si vede".

"Gila? La speranza sul rinnovo c'è sempre, ma è molto complicato. La Lazio ora con il mercato sbloccato può mettere nero su bianco un'offerta, ma credo che lo spagnolo abbia altri progetti per il suo futuro. Poi la speranza c'è sempre. Tra i rinnovi su cui deve lavorare la società, lo metto come il più difficile. Romagnoli? Il suo è un rinnovo possibile. Quando si parla del suo contratto vedo sempre tanta tensione tra le parti, anche perché è una situazione che si trascina da diversi mesi. Ma comunque ci sono delle possibilità: un rinnovo triennale o alle stesse cifre o a qualcosa di più, potrebbe andar bene".

"Poi c'è anche lo stipendio di Guendouzi che va adeguato, così come quello di Marusic, Basic... Non sono pochi i giocatori a cui bisognerà fare un'offerta più alta. Non so se poi a tutti verrà presentata, su questo ci sono delle valutazioni in corso".