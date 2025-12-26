Lazio, i convocati di Sarri per l'Udinese: torna Isaksen, ma quante assenze

In vista della gara contro l'Udinese, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei giocatori convocati. Sono assenti Guendouzi, Basic, Rovella, Dele-Bashiru e Dia; presenti invece Isaksen, tornato dall'infortunio, Zaccagni, che ha scontato la squalifica, e i baby Farcomeni e Sana Fernandes. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Isaksen, Noslin, Sana Fernandes, Pedro, Zaccagni.

