Parma, Cuesta torna sulla sfida con la Lazio: le parole in conferenza
Il Parma, nella diciassettesima giornata di Serie A, affronterà la Fiorentina al Tardini. Uno scontro diretto per la salvezza considerando la situazione di entrambe: i ducali sono di poco sopra la zona retrocessione, mentre la Viola è fanalino di coda della classifica.
In conferenza stampa, alla vigilia della partita, ha parlato il tecnico Carlos Cuesta che ha analizzato il momento della sua squadra tornando anche sul ko contro la Lazio.
Le considerazioni: "Mi aspetto una partita dove useremo l'amarezza di quanto accaduto contro la Lazio ma in modo positivo. Con l'atteggiamento che ci deve portare al risultato che vogliamo".
